В Тольятти пьяный водитель на Suzuki сбил мужчину на электросамокате

Возле дома №14 на улице Свердлова водитель не выбрал безопасную скорость и наехал на 28-летнего мужчину на электросамокате. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

17 июня в 17:20 в Автозаводском районе Тольятти пьяный 53-летний мужчина на Suzuki ехал со стороны улицы 40 лет Победы в направлении улицы Ворошилова. Возле дома №14 на улице Свердлова он не выбрал безопасную скорость и наехал на 28-летнего мужчину на электросамокате. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Пострадавший пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, справа налево по ходу движения автомобиля. Его доставили в больницу, где обследовали и назначили амбулаторное лечение», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самаре водитель Kia Rio сбил женщину на улице Революционной.

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