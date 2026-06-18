В Тольятти пьяный водитель на Suzuki сбил мужчину на электросамокате

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.
17 июня в 17:20 в Автозаводском районе Тольятти пьяный 53-летний мужчина на Suzuki ехал со стороны улицы 40 лет Победы в направлении улицы Ворошилова. Возле дома №14 на улице Свердлова он не выбрал безопасную скорость и наехал на 28-летнего мужчину на электросамокате. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
«Пострадавший пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, справа налево по ходу движения автомобиля. Его доставили в больницу, где обследовали и назначили амбулаторное лечение», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Самаре водитель Kia Rio сбил женщину на улице Революционной.
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