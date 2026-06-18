С начала года у нас были проблемы с аварийностью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Самарской области произошло 1329 ДТП. В них погиб 91 человек, еще 1674 получили ранения. Об этом журналисту «КП-Самара» рассказал руководитель самарского управления Госавтоинспекции полковник Игорь Бобров на пресс-конференции, приуроченной к 90-летию ГАИ России.

«С начала года у нас были проблемы с аварийностью. Но в последнее время по всем показателям мы фиксируем снижение», – рассказал Игорь Бобров.

Кроме этого Игорь Бобров назвал самые частые нарушения, которые приводят к ДТП. По его словам частой проблемой являются нарушения скоростного режима, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходного переходов, а также выезды на полосы встречного движения.

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