В Самаре более пятидесяти ветеранов СВО посетили «Поезд Победы»

В десятивагонном составе находится экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Фото: правительство Самарской области.

В Самаре более пятидесяти ветеранов специальной военной операции вместе со своими близкими посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы». В десятивагонном составе находится экспозиция, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Главная особенность передвижной выставки – полное отсутствие музейных витрин. Историческая реальность воссоздана с помощью дополненной реальности, объемного звука, театрального освещения и детализированных скульптурных композиций. Об этом сообщает правительство Самарской области.

«Когда ступаешь на подножку этого поезда, время будто останавливается. Особенно отрадно, что сегодня к этой правде прикасаются те, кто сейчас стоит на страже Отечества. Это преемственность героизма, которую мы обязаны сохранить», – рассказала руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова.

После посещения ветераны рассказали о своих впечатлениях. Например, помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов рекомендовал всем посетить выставку, чтобы «погрузиться в эту атмосферу, своими глазами увидеть, услышать, через что прошли наши деды и прадеды, какой подвиг совершил наш народ, сражаясь за жизнь и защищая нашу Родину».

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