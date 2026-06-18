В рамках экомарафона «Переработка» жители Самары сдали 11,6 тонны макулатуры

Самара снова показала, что умеет объединяться ради добрых и важных дел. Фото: администрация Самары.

Самара стала лидером Всероссийского экомарафона «Переработка» среди муниципалитетов Самарской области. С 17 марта по 10 апреля жители собрали 11,6 тонны макулатуры – чуть больше четверти от всей собранной в Самарской области. Всего в регионе собрали 43,5 тонны.

«Самара снова показала, что умеет объединяться ради добрых и важных дел. Более 11 тонн макулатуры – это сотни спасенных деревьев, сэкономленная энергия и вода. Благодарю каждого, кто принес бумагу, организовал сбор в своем трудовом или учебном коллективе или просто рассказал об акции друзьям», – сказал мэр города Иван Носков.

Всех участников акции наградили благодарностями и грамотами. По 2 рубля с каждого собранного килограмма перечислят в региональный фонд поддержки СВО.

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