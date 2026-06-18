Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 14:11

В рамках экомарафона «Переработка» жители Самары сдали 11,6 тонны макулатуры

В Самарской области собрали 43,5 тонны макулатуры
Екатерина ПАВЛОВА
Самара снова показала, что умеет объединяться ради добрых и важных дел.

Самара снова показала, что умеет объединяться ради добрых и важных дел.

Фото: администрация Самары.

Самара стала лидером Всероссийского экомарафона «Переработка» среди муниципалитетов Самарской области. С 17 марта по 10 апреля жители собрали 11,6 тонны макулатуры – чуть больше четверти от всей собранной в Самарской области. Всего в регионе собрали 43,5 тонны.

«Самара снова показала, что умеет объединяться ради добрых и важных дел. Более 11 тонн макулатуры – это сотни спасенных деревьев, сэкономленная энергия и вода. Благодарю каждого, кто принес бумагу, организовал сбор в своем трудовом или учебном коллективе или просто рассказал об акции друзьям», – сказал мэр города Иван Носков.

Всех участников акции наградили благодарностями и грамотами. По 2 рубля с каждого собранного килограмма перечислят в региональный фонд поддержки СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал