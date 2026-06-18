«Крылья Советов» продлили контракт с Николаем Рассказовым

Футболист выступает за зелено-бело-синих с зимы 2023 года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» продлили контракт с защитником Николаем Рассказовым. Об этом самарский клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Новое соглашение с защитником рассчитано до конца сезона 2027/28. Желаем Коле новых побед и ярких матчей в составе «Крыльев»!», - сказано в сообщении пресс-службы.

Футболист выступает за зелено-бело-синих с зимы 2023 года. Николай Рассказов принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал 14 голевых передач.