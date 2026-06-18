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НовостиОбщество18 июня 2026 14:33

В Самарской области ввели желтый уровень опасности из-за возможной грозы 18 июня

В Самаре местами могут пройти ливни вечером 18 июня
Екатерина ПАВЛОВА
Непогода продлиться и в ночь на 19 июня.

Непогода продлиться и в ночь на 19 июня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 1–2 часа местами в Самарской области ожидаются гроза и ливень. Непогода продлится и в ночь на 19 июня. В связи с этим в регионе объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Избегайте внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений. Не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль. Соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим», – рассказали в ведомстве.

Температура воды в Волге у Самары снизилась до +20 градусов 18 июня.

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