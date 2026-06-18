Никита Чернов перешел в «Крылья Советов»

Самарский клуб заключил с защитником контракт сроком на три года Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

«Крылья Советов» подписали контракт с защитником Никитой Черновым. Прошедший сезон Чернов провел в самарском клубе на правах аренды.

«Самарский клуб заключил с защитником контракт сроком на три года. Желаем Никите успешных сезонов и новых побед вместе с командой!», - говорится в сообщении клуба.

Никита Чернов играл за «Крылья Советов» с 2019 по 2021 год. Суммарно за зелено-бело-синих футболист провел 100 матчей во всех турнирах, отметился семью забитыми голами и четырьмя голевыми передачами.