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НовостиОбщество18 июня 2026 15:03

В Самарской области выясняют причины массового мора рыбы в реке Кутулук

На реке Кутулук взяли пробы воды
Екатерина ПАВЛОВА
Экологи взяли пробы воды в трех точках. Фото: Минприроды Самарской области

Экологи взяли пробы воды в трех точках. Фото: Минприроды Самарской области

16 июня в Богатовском районе Самарской области зафиксировали мор рыбы на реке Кутулук возле села Аверьяновка. Чтобы выяснить причину, на место выехали сотрудники минприроды региона с лабораторией «Природоохранного центра», а также представители прокуратуры, рыбоохраны и муниципалитета.

«Экологи взяли пробы воды в трех точках. Если найдут превышение допустимых концентраций вредных веществ, специалисты установят источник загрязнения и проведут проверку для привлечения виновных к ответственности», – рассказали в ведомстве.

При осмотре признаков загрязнения реки не обнаружили. Постороннего запаха, мутности, цветения или видимых загрязнений в воде нет.

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