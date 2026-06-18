В Тольятти снимают сериал о майоре милиции Дмитрии Огородникове

Это не просто кино, это часть жизни жителей Тольятти.

В Тольятти снимают драматический сериал «Чужой огород». В центре сюжета, который основан на реальных событиях, – майор милиции Дмитрий Огородников, который в 90-е годы боролся с криминалом в городе. Главную роль исполняет Павел Прилучный. Также в проекте заняты Даниил Воробьев, Валерия Астапова, Артем Волобуев и другие.

«Мне важно было уловить не просто внешнее сходство, а его внутренний стержень. Почему к нему тянулись люди? Почему ему верили? Я изучал фактуру того времени, чтобы понять логику его поступков. Дмитрий прошел через многое. Наши съемки вызвали в Тольятти бешеный ажиотаж. Люди подходили, делились воспоминаниями, некоторые плакали. Это не просто кино, это часть их жизни», – рассказал Павел Прилучный.

Министерство экономического развития региона и Центр кинопроизводства Самарской области оказывают кинокомпании необходимую поддержку и сопровождение в организации съемок.

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