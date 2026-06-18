Самарцам напомнили правила покупки растений

Продавец обязан предоставить чек или другой документ, подтверждающий оплату товара. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области при продаже растений продавец обязан предоставить покупателю достоверную информацию о товаре – видовое название, особенности содержания и разведения, а если их привезли из-за рубежа – документы о праве ввоза.

«Растения включены в перечень товаров, не подлежащих обмену, но если в них есть недостатки, например болезни, вредители или механические повреждения, потребитель вправе потребовать замены, уменьшения цены или возврата денег. Также продавец обязан предоставить чек или другой документ, подтверждающий оплату товара», – рассказали в ведомстве.

При нарушении прав рекомендуется сначала направить продавцу письменную претензию. Если спор не разрешится – обратиться в Роспотребнадзор.

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