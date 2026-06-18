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НовостиОбщество18 июня 2026 17:26

Самарцам напомнили правила покупки растений

В Самарской области покупателям напомнили про права при покупке растений
Екатерина ПАВЛОВА
Продавец обязан предоставить чек или другой документ, подтверждающий оплату товара.

Продавец обязан предоставить чек или другой документ, подтверждающий оплату товара.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области при продаже растений продавец обязан предоставить покупателю достоверную информацию о товаре – видовое название, особенности содержания и разведения, а если их привезли из-за рубежа – документы о праве ввоза.

«Растения включены в перечень товаров, не подлежащих обмену, но если в них есть недостатки, например болезни, вредители или механические повреждения, потребитель вправе потребовать замены, уменьшения цены или возврата денег. Также продавец обязан предоставить чек или другой документ, подтверждающий оплату товара», – рассказали в ведомстве.

При нарушении прав рекомендуется сначала направить продавцу письменную претензию. Если спор не разрешится – обратиться в Роспотребнадзор.

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