Самарца осудили на 8,5 лет за попытку сбыта 11 грамм наркотиков

Его признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Похвистнево 38-летний мужчина, ранее судимый за разбойное нападение, через интернет договорился с неизвестным о сбыте наркотиков за вознаграждение. В условленном месте он забрал сверток с запрещенным веществом, расфасовал его на 41 мелкий сверток и приготовил для раскладки по тайникам. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В момент закладки мужчину задержали. У него изъяли все свертки. Суммарная масса их содержимого составила около 11 граммов. Его признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и назначили 8,5 лет лишения свободы в колонии особого режима», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, жительницу Самарской области наказали за махинации с маткапиталом.

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