В Самарской области на заповедных территориях нашли 16 нарушений с начала сезона

По итогам проверок сотрудники объявили 9 предостережений Фото: минприроды Самарской области

С начала полевого сезона сотрудники эконадзора проверили 27 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Самарской области. Среди них – «Дол «Верблюдка», «Урочище «Ильмень», «Сестринские окаменелости» и другие. На 16 объектах нашли нарушения режима охраны. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

«Самый частый вид нарушений, особенно на степных ООПТ, – распашка земель. Ее проводят для сельхоздеятельности, но на таких территориях она запрещена. Это вредит уникальным экосистемам», – отметили в министерстве.

По итогам проверок сотрудники объявили 9 предостережений, а также завели 3 дела. Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Жителям региона с земельными участками стоит проверить ограничения. Для этого можно заказать выписку из ЕГРН или посмотреть на публичной кадастровой карте. Если участок в границах ООПТ или охранной зоны, реестр это покажет.

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