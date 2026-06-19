Пьяный житель Тольятти устроил дебош и заплатил штраф 75 тысяч рублей

Мужчина не захотел отвечать за мелкое хулиганство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти местный житель в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош. Соседи вызвали полицию. Приехавший сотрудник потребовал прекратить противоправные действия. Мужчина не захотел отвечать за мелкое хулиганство и ударил представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

«Суд признал мужчину виновным по статье о применение насилия в отношении представителя власти и назначил наказание в виде уголовного штрафа в 75 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Автозаводского района № 2 Тольятти», – рассказали в ведомстве.

В рамках исполнительного производства должника ограничили в праве выезда за границу. Также вынесли запрет на регистрационные действия с его имуществом. После принятых мер мужчина полностью погасил штраф.

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