На паромной переправе «Самара – Рождествено» назначили допрейсы на 22 и 23 июня

22 июня в 19:00 еще один паром отправится из Рождествено, а 23 июня в 20:00 – из Самары. Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На паромной переправе по маршруту «Самара (Октябрьский спуск) – село Рождествено» назначили дополнительные рейсы. 22 июня в 19:00 еще один паром отправится из Рождествено, а 23 июня в 20:00 – из Самары. Об этом сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

Причины таких изменений не сообщаются. Пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, в Самарской области на заповедных территориях нашли 16 нарушений с начала сезона.

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