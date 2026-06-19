В Самаре ищут подрядчика для мытья окон и стекол в Третьяковке

Подрядчику предстоит мытье остеклений малых архитектурных форм площадью 99,2 кв. м, остеклений лифта и лифтовой шахты площадью 339,64 кв. м Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре ищут подрядчика для мытья оконных блоков и остеклений филиала Третьяковской галереи, расположенного по адресу: улица Ново-Садовая, 149. Максимальная стоимость контракта составляет 15 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит мытье остеклений малых архитектурных форм площадью 99,2 кв. м, остеклений лифта и лифтовой шахты площадью 339,64 кв. м, козырьков площадью 192,575 кв. м, внутренних и внешних вертикальных и горизонтальных остеклений в 5 351,5 кв. м, а также остеклений лестниц в 1 859,9 кв. м.

Договор будет действовать в течение 24 месяцев с момента заключения, а работы необходимо выполнять два раза в год. Победителя торгов определят 30 июня.

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