Жительница Самарской области отсудила 67 тысяч рублей за концерт Стаса Михайлова

С организаторов взыскали стоимость билетов, неустойку, убытки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Чапаевске мировой судья встал на сторону жительницы Самарской области в споре с организатором отмененного концерта Стаса Михайлова. Мероприятие должно было состояться 22 апреля 2024 года, тогда женщина купила билеты в подарок родственникам к 8 Марта. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«Концерт неоднократно переносили, а затем полностью отменили. На протяжении двух лет она обращалась к организатору с просьбой вернуть деньги, но он не отвечал. Суд расценил это как грубое нарушение закона о защите прав потребителей», – отметили в сообщении.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор, ведомство провело проверку и подало иск в суд, который удовлетворил требования частично. С организаторов взыскали стоимость билетов, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма – 67 500 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

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