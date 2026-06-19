В Самарской области опровергли информацию о повышении платы за ЖКУ летом

В этом году индексация тарифов пройдет 1 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о летнем повышении стоимости коммунальных услуг в Самарской области. По словам представителей ведомства, в этом году индексация тарифов пройдет 1 октября. Об этом сообщает «Самарская газета».

При этом рост тарифов не превысит предельных значений, которые установлены правительством. Этот процесс взят под строгий контроль, чтобы не допустить необоснованного завышения цен.

В Самарской области к 2036 году зарплаты вырастут на 63%.

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