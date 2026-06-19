Жители Самарской области стали чаще работать на набережных с приходом лета

Набережная Волги в Самаре удерживает статус главного летнего места притяжения в регионе / Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "МегаФон"

С приходом лета жители Самарской области стали чаще переносить рабочие встречи и дела ближе к воде. В роли «офисов» выступают городские набережные. В будни концентрация людей у Волги выросла на 15%. Такие данные приводят аналитики МегаФона.

Исследование показало, что в рабочие дни жители региона чаще всего посещают набережные в Жигулевске и Октябрьске. Поток гуляющих там вырос на 18% и 16% соответственно. Однако по общему числу людей по-прежнему лидирует набережная Волги в Самаре.

По данным аналитиков, горожане приходят на набережные с ноутбуками по понедельникам и пятницам. Пик трафика приходится на рабочие часы с 12:00 до 15:00. При этом, согласно исследованию, к воде в первые недели июня устремились не только местные жители, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Татарстана.

«Мы видим, что гибкий график и удаленная работа прочно вошли в жизнь самарцев, и теплая погода лишь усилила этот тренд. Сегодня стабильный сигнал нужен не только в деловом центре, но и на пляже», — сказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Оператор модернизировал объекты связи, чтобы жители региона могли комфортно работать и отдыхать у воды. Улучшения затронули Жигулевск, Самару и Тольятти.

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