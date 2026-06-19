В Самаре открывается выставка к 250-летию Большого театра

Гости узнают о значимых событиях и фигурах разных периодов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 20 июня в областной библиотеке откроется выставка «Сердце русской культуры: к 250-летию Большого театра». Экспозиция представит издания из фондов библиотеки, которые покажут путь легендарного театра от основания до наших дней. Об этом сообщили в пресс-службе СОУНБ.

«Название выставки не случайно. В Большом театре достигли совершенства музыкальное и сценическое искусство, что и сделало его сердцем отечественной культуры», – отметили в библиотеке.

Гости узнают о значимых событиях и фигурах разных периодов. Увидят биографии прославленных деятелей оперы и балета, художников. Отдельный раздел посвящен пребыванию театра в Куйбышеве в 1941-1943 годах. Выставка будет работать до 26 сентября в малом выставочном зале на втором этаже (проспект Ленина, 14а, 6+).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал