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НовостиПроисшествия19 июня 2026 7:22

Мужчина утонул в озере Самарской области 17 июня

В Самарской области водолазы обнаружили утонувшего на глубине 2,5 метров
Ирина СИНЕГУБОВА
В поисках участвовали три водолаза.

В поисках участвовали три водолаза.

Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

В среду, 17 июня, в Большеглушицком районе Самарской области утонул мужчина. На следующий день в село Константиновка приехали водолазы для поиска тела. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

«Заявление поступило от сотрудников правоохранительных органов. Очевидцы показали, где примерно мужчина исчез с поверхности водоема. Так была определена зона поиска», – рассказали в пресс-службе.

В поисках участвовали три водолаза. Они проводили обследование дна озера, пытаясь найти утонувшего. В результате тело мужчины обнаружили на глубине 2,5 метров и передали сотрудникам полиции.