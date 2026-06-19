Мужчина утонул в озере Самарской области 17 июня

В поисках участвовали три водолаза. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области.

В среду, 17 июня, в Большеглушицком районе Самарской области утонул мужчина. На следующий день в село Константиновка приехали водолазы для поиска тела. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

«Заявление поступило от сотрудников правоохранительных органов. Очевидцы показали, где примерно мужчина исчез с поверхности водоема. Так была определена зона поиска», – рассказали в пресс-службе.

В поисках участвовали три водолаза. Они проводили обследование дна озера, пытаясь найти утонувшего. В результате тело мужчины обнаружили на глубине 2,5 метров и передали сотрудникам полиции.