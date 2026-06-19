У Самары на Саратовском водохранилище температура воды выросла до +21 °C, что на 1 °C теплее, чем 18 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рассказываем о температуре воды в Волге на 19 июня 2026 года. Данные предоставлены ФГБУ «Приволжское УГМС».

У Самары на Саратовском водохранилище температура воды выросла до +21 °C, что на 1 °C теплее, чем 18 июня. У Тольятти на Куйбышевском водохранилище Волга прогрелась до +22 °C.

Примерно такая же температура, как у областной столицы, у Сызрани на Саратовском водохранилище. Там столбик термометра держится на отметке +21,5 °C

Напомним, в Самарской области опубликовали список пляжей, где купаться уже разрешено.

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