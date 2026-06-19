В Самаре на международном форуме обсудили перспективы двигателестроения

На форуме представили цифровые двойники Фото: минобрнауки Самарской области

В Самаре состоялся международный форум по двигателестроению «Перспективные двигатели и энергетические установки – 2026». Участники обсудили будущее отрасли до 2035 года, рассмотрев технологии, материалы и инновации. Об этом сообщили в минобрнауки Самарской области.

«На форуме представили цифровые двойники, искусственный интеллект, аддитивные технологии и новые материалы», – говорится в сообщении.

Обсудили проекты по созданию новых газотурбинных двигателей и повышению топливной эффективности. Генеральный конструктор рассказал о разработках для авиации и промышленности. На форуме также выступили представители университетов Нанкина, Харбина и Пекина. Для студентов провели конструкторские марафоны и хакатоны.

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