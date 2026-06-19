Самарцев научат, где и как искать стабильные отношения

Личная жизнь во многом напоминает проект. Фото: ЕдаГда Самара

В среду, 24 июня, в Самаре пройдет «Микроконфа № 12» о применении маркетинга в личной жизни. Она начнется в 18:30 в пространстве «Артист Лофт» на улице Ленинградской, 29.

«Мы предлагаем взглянуть на поиск отношений через призму маркетинга, психологии, предпринимательства и современных правил дейтинга. Личная жизнь во многом напоминает проект: здесь тоже важны позиционирование, коммуникация, понимание своей аудитории и умение выстраивать долгосрочные отношения», – рассказали организаторы.

Слушатели смогут узнать о том, как оформить анкету на сайте знакомств, чтобы привлекать подходящих людей, какие красные флаги можно заметить уже на этапе переписки. Также эксперты посоветуют как перейти от череды свиданий к стабильным отношениям и предложат разные техники знакомств.

За билет придется отдать 1500 рублей. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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