В Самарской области на трассе М-5 временно перекроют движение 20 июня

Движение будет перекрываться 7 раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» временно ограничат движение для всех видов транспорта. Перекрытие введут 20 июня с 04:00 до 09:00 на участке 959+300 – км 959+350, из-за монтажа воздушной линии электропередач. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

«Движение будет перекрываться 7 раз каждые 10-15 минут с интервалами по 25-30 минут. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок и соблюдать скоростной режим», – отметили в ведомстве.

Для получения актуальной информации о ситуации на трассе работает круглосуточный ситуационный центр. Телефон: (8412) 55-11-04, мобильный: 8 (908) 531-10-68.

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