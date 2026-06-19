В Самарской области стартует III Слет многодетных семей

Организаторы подготовили программу для родителей и детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 20 июня в 10:00 в поселке Волжский начнется III Слет многодетных семей. Трехдневное мероприятие станет главным семейным событием лета. Организаторы подготовили программу для родителей и детей всех возрастов. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«Слет организуют Объединение многодетных семей Самарской области и КЦСОН Самарского округа при поддержке регионального Минсоцдемографии», – говорится в сообщении.

Для родителей проведут психологические тренинги, йогу, танцевальные мастер-классы и консультации по социальной поддержке, льготам и пособиям. Для детей и подростков – развивающие игры, аниматоры, музыкальное лото и баттл поколений. Для всей семьи – концерты, кино под открытым небом, живое общение и обмен опытом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал