Экс-премьер Самарской области Кудряшов пообещал родным вернуться домой

Перед заседанием Виктор Кудряшов смог пообщаться с родственниками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районном суде Самары продолжают рассматривать дело в отношении бывшего председателя регионального правительства Виктора Кудряшова и ряда других экс-чиновников. Очередное заседание прошло 18 июня.

Перед ним Виктор Кудряшов смог пообщаться с родственниками. Они сказали, что ждут его дома. Кудряшов ответил, что собрался домой, пишет «Ъ-Волга».

Напомним, что Виктора Кудряшова и двух бывших министров строительства Самарской области Николая Плаксина и Михаила Асеева подозревают в махинациях при строительстве метро в Самаре. Следствие полагает, что они фальсифицировали документы, за счет чего стоимость объекта была неправомерно увеличена. Ранее Кудряшов опроверг эти обвинения.

Судя по информации на сайте суда, следующее заседание состоится 25 июня.

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