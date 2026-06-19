Самарцам объяснили причины ограничения мобильного интернета вне угрозы атаки БПЛА

Проблемы с мобильным интернетом в крупных городах, не только Самарской области, связаны с предотвращением террористических угроз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под постом мэра Самары Ивана Носкова в соцсети «ВКонтакте» одна из местных жительниц спросила, с чем связаны перебои в работе мобильного интернета, если режим угрозы атаки БПЛА не объявляли. На ее вопрос ответили в Минцифры Самарской области.

«Проблемы с мобильным интернетом в крупных городах, не только Самарской области, связаны с предотвращением террористических угроз. Ограничения могут применяться в связи с другими угрозами, которые поступают спецслужбам по специальным каналам. Заблаговременное информирование жителей о них невозможно из соображений безопасности», – ответил представитель ведомства.

В условиях ограничений жителям посоветовали подключаться к общедоступным точкам Wi-Fi и пользоваться сайтами из «белого списка», которые остаются доступны при отключениях.

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