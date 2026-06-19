В Самаре завершают подготовку пляжей к купальному сезону

Все пляжи готовы к приему жителей Фото: правительство Самарской области

В Самаре завершается подготовка девяти официальных пляжей к купальному сезону. Сотрудники службы завезли 29,5 тонн свежего песка и установили пляжное оборудование. Водолазы обследовали и очистили дно, провели дератизацию территорий. Роспотребнадзор выдал положительное заключение: вода и песок безопасны для отдыхающих. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«На всех участках уже провели планировку песка, завершается этот этап на пляже второй очереди набережной», – говорится в сообщении.

Пляжная мебель расставлена на первой и третьей очередях набережной. На 14 спасательных постах ежедневно работают 44 спасателя. Температура воды в Волге поднялась до +20,4 градуса. Все пляжи готовы к приему жителей и гостей Самары.

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