Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших автокредитов на покупку авто с пробегом

Фото: пресс-служба банка "Уралсиб"

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (7-е место) лучших программ автокредитования на покупку автомобилей с пробегом в мае, подготовленного порталом Выберу.ру. Аналитики рассмотрели текущие условия кредитов в российских банках из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.04.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования эксперты проанализировали процентные ставки и их диапазон, размер первоначального взноса и его влияние на ставку, срок и максимальную сумму кредитования, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, а также возможности снижения ставки, включая платную опцию. Кроме того, учитывались требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и другие критерии.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор продуктов, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

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