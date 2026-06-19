Самарцев приглашают на конкурс «Лучшая спортивная семейная команда России»

Победителей определят 8 июля, в День семьи, любви и верности. Фото: пресс-служба «ЕР»

В рамках марафона «Сила России» проводится конкурс «Лучшая спортивная семейная команда России». О его запусе сообщил сенатор и Герой России Александр Карелин Самарские семьи приглашают поучаствовать в конкурсе: для этого нужно зарегистрироваться в приложении «Мой фитнес» или на сайте проекта sila-rossii.er.ru.

«Победителей определят 8 июля, в День семьи, любви и верности», – рассказали организаторы.

Глава семьи должен зарегистрировать команду и пригласить родственников. Каждый день они могут получить баллы за активность. Итоговый рейтинг составят на основе среднего балла команды.

Семья-победитель конкурса сможет пригласить в свой регион известных спортсменов, пообщаться с ними и вместе потренироваться. Кроме того, лидеры личного рейтинга каждые две недели могут получить коллекционные карточки с автографами знаменитостей. Полный перечень мероприятий доступен на сайте проекта.

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