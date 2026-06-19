В Тольятти опасному рецидивисту отказали в смягчении режима отбывания наказания

Недавно осужденный подал ходатайство о переводе в колонию строгого режима, однако за время отбывания наказания он допускал многочисленные нарушения режимных требований. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2008 года в Самаре мужчина проник в квартиру незнакомой ему женщины, избил ее, задушил и похитил 50 тысяч рублей. Суд признал его виновным в разбое и в убийстве, сопряженном с разбоем. Учитывая, что ранее он уже был судим за имущественные преступления, ему назначили 19 лет лишения свободы в колонии особого режима в Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Недавно осужденный подал ходатайство о переводе в колонию строгого режима, однако за время отбывания наказания он допускал многочисленные нарушения режимных требований, за что привлекался к дисциплинарной ответственности», – рассказали в ведомстве.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о смягчении режима отбывания наказания.

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