Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2026 11:22

В Самарской области наказали мужчину за избиение жены друга

Житель Самарской области вырвал клок волос и повредил ротовую полость знакомой
Елизавета ЖИРНОВА
Он принес извинения пострадавшей и возместил причиненный вред

Он принес извинения пострадавшей и возместил причиненный вред

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области наказали местного жителя, который избил жену своего друга в марте 2026 года. Во время совместного распития спиртного мужчина поссорился с женщиной и причинил ей травмы. Он вырвал клок волос и повредил ротовую полость, об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В Кошкинском районном суде мужчина полностью признал вину, раскаялся, принес извинения пострадавшей и возместил причиненный вред денежной компенсацией в размере 10 тысяч рублей. Стороны заявили о примирении», – отметили в ведомстве.

Полицейские задержали мужчину после того, как очевидцы сообщили о происшествии в дежурную часть. Ранее он уже был судим за грубое нарушение ПДД и оскорбление должностного лица. С учетом неотбытого наказания жителю Кошкинского района назначили 6 месяцев 20 дней исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Его также лишили прав на 2 месяца 7 дней. Приговор вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал