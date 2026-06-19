В Самарской области наказали мужчину за избиение жены друга

Он принес извинения пострадавшей и возместил причиненный вред Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области наказали местного жителя, который избил жену своего друга в марте 2026 года. Во время совместного распития спиртного мужчина поссорился с женщиной и причинил ей травмы. Он вырвал клок волос и повредил ротовую полость, об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В Кошкинском районном суде мужчина полностью признал вину, раскаялся, принес извинения пострадавшей и возместил причиненный вред денежной компенсацией в размере 10 тысяч рублей. Стороны заявили о примирении», – отметили в ведомстве.

Полицейские задержали мужчину после того, как очевидцы сообщили о происшествии в дежурную часть. Ранее он уже был судим за грубое нарушение ПДД и оскорбление должностного лица. С учетом неотбытого наказания жителю Кошкинского района назначили 6 месяцев 20 дней исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Его также лишили прав на 2 месяца 7 дней. Приговор вступил в законную силу.

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