В Самаре экс-премьер Кудряшов назвал обвинения в свой адрес безосновательными

Следующее заседание запланировано на 25 июня Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

18 июня в Ленинском районном суде Самары продолжается суд по делу бывшего председателя правительства региона Виктора Кудряшова и двух экс-министров строительства Николая Плаксина и Михаила Асеева. Четвертым подозреваемым является экс-министр финансов Андрей Прямилов, который умер в конце 2025 года.

Бывших высокопоставленных чиновников подозревают в создании преступного сообщества и махинациях при строительстве станции метро «Театральная». Виктор Кудряшов ранее отрицал эти обвинения, называл их необоснованными, зачитывал письмо экс-губернатора Дмитрия Азарова о выделении инфраструктурного бюджетного кредита на завершение объекта.

Перед заседанием 18 июня Виктор Кудряшов успел пообщаться с родными и пообещал им, что вернется домой. Следующее заседание запланировано на 25 июня.

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