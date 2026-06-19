В Самаре к памятнику «Наследие и наставничество» возложили цветы

«Медицинские работники – это особые люди, которые каждый день, без праздников и выходных, помогают людям восстанавливать здоровье. Фото: Самарская Губдума

Накануне Дня медицинских работников в Самаре прошла церемония возложения цветов к памятнику «Наследие и наставничество». Эта композиция появилась в городе три года назад. Она находится в сквере Мира на Московском шоссе. На мероприятии присутствовали руководители медучреждений региона, ветераны здравоохранения и учащиеся медицинских учебных заведений. Об этом сообщает Самарская Губернская Думы.

«Медицинские работники – это особые люди, которые каждый день, без праздников и выходных, помогают людям восстанавливать здоровье. В отрасли здравоохранения региона трудятся свыше 65 тысяч человек. Хочу выразить глубокую благодарность всем медикам губернии за неустанный и самоотверженный труд», – сказал академик РАН Геннадий Котельников.

Памятник включает пять фигур медработников разных поколений: земский врач, военный врач Великой Отечественной войны, врач времен пандемии коронавируса, медсестра и студент-медик.

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