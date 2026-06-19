Стали известны соперники «КС» и «Акрона» в Кубке России

«КС» выступят в группе C, а «Акрон» в группе D. Фото: «Крылья Советов»

Прошла жеребьевка группового этапа Кубка России на сезон 2026/27. «Крылья Советов» выступят в группе C, а «Акрон» в группе D. Соперниками самарцев станут: калининградская «Балтика», питерский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Тольяттинцы сыграют на групповом этапе со столичными «Локомотивом» и ЦСКА, а также с «Ростовом». По итогам группового этапа лучшие клубы из группы А сыграют с лидерами группы В, лучшие команды группы C выходят на лучших в группе D.

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