Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт19 июня 2026 11:34

Стали известны соперники «КС» и «Акрона» в Кубке России

«Крылья» и «Акрон» сыграют в Кубке в группах C и D
Роман ГЕРАСЬКОВ
«КС» выступят в группе C, а «Акрон» в группе D. Фото: «Крылья Советов»

«КС» выступят в группе C, а «Акрон» в группе D. Фото: «Крылья Советов»

Прошла жеребьевка группового этапа Кубка России на сезон 2026/27. «Крылья Советов» выступят в группе C, а «Акрон» в группе D. Соперниками самарцев станут: калининградская «Балтика», питерский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Тольяттинцы сыграют на групповом этапе со столичными «Локомотивом» и ЦСКА, а также с «Ростовом». По итогам группового этапа лучшие клубы из группы А сыграют с лидерами группы В, лучшие команды группы C выходят на лучших в группе D.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал