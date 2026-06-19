В Самарской области столкнулись Lada Granta и «ГАЗ-53»

На месте собрали информацию, отключили аккумуляторные батареи Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 19 июня в 12:38 столкнулись Lada Granta и «ГАЗ-53» в селе Кинель-Черкассы на улице Элеваторской. В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Их госпитализировали в Кинель-Черкасскую центральную районную больницу. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте ДТП сотрудники службы провели аварийно-спасательные работы: собрали информацию, отключили аккумуляторные батареи, деблокировали пострадавших и транспортировали их в машину скорой помощи», – рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 39, а также Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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