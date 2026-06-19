В России запустили проект по сохранению памяти о выдающихся ученых

Сбер присоединился к проекту «Технологическое наследие», который Агентство стратегических инициатив (АСИ) реализует в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Авторы наиболее детально заполненных анкет получат цифровой ИИ-образ ученого. Подать заявку на участие можно до 13 июля на сайте идея.росконгресс.рф, сообщают организаторы.

Проект помогает сохранить память о выдающихся исследователях, научных школах и людях, чьи открытия внесли вклад в развитие отечественной науки и технологий. Семьи ученых, коллеги, ученики и научные коллективы продолжают направлять архивные документы, фотографии, публикации, воспоминания и другие материалы, которые раскрывают не только научные достижения, но и историю поиска, наставничества и передачи знаний.

«Мы рассматриваем этот проект как возможность сохранить и сделать доступным научное наследие страны с помощью современных технологий. На протяжении десятилетий знакомство с идеями выдающихся ученых происходило через книги, статьи и архивы. Сегодня новые цифровые инструменты позволяют сделать этот опыт более живым, личным и вовлекающим. Создаваемые цифровые образы помогают обратиться к наследию исследователя через диалог, основанный на его работах и сохранившихся материалах. Для нас особенно важно, что технологии в этом проекте становятся инструментом сохранения памяти, передачи знаний и популяризации российской науки для будущих поколений», - сказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По данным организаторов, дополнительную поддержку получат авторы наиболее проработанных заявок. Эксперты оценят глубину исследования биографии ученого, количество представленных документов, фотографий и воспоминаний, а также вклад авторов в сохранение научного наследия. На основе этих материалов будет создан цифровой ИИ-образ исследователя, который позволит по-новому рассказать историю его жизни, открытий и научного пути.

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