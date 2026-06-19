Игроки «Крыльев Советов» раскрыли своих фаворитов на ЧМ-2026

Галдамес считает, что ЧМ выиграет представитель Южной Америки, а Баньяц болеет за Боснию и Герцеговину. Фото: «Крылья Советов»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» в беседе с «Советским спортом» рассказали, за кого болеют на Чемпионате мира по футболу.

Михайло Баньяц признал, что поддерживает на мундиале сборную Боснию и Герцеговину. Томас Галдамес считает, что чемпионом станет команда из Южной Америки. Защитник выделил Бразилию, Колумбию и Эквадор.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Напомним, на мундиале есть представитель команд Самарской области - Жилсон Беншимол. Нападающий представляет Кабо-Верде.