Два аварийных дома в Самарской области расселят по решению суда

В суд обратилась прокуратура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Хворостянском районе два жилых дома в сельском поселении Соловьево признали аварийными еще 10 лет назад, в 2016 году. Здания расселили, но до сих пор не снесли. Нарушение выявила прокуратура, когда проверяла соблюдение жилищного законодательства.

«Прокурор района направил в суд административные исковые заявления о понуждении осуществить снос многоквартирных домов, признанных аварийными и непригодными для проживания», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Приволжский районный суд поддержал эти требования. Теперь прокуратура будет контролировать фактический снос расселенных домов.

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