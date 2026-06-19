Житель Самары попросил обратить внимание на проблемы автобусов №11 и №261

На маршруте №11 ходит только один автобус, поэтому интервал движения составляет больше двух часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Под одним из постов губернатора Самарской области во «ВКонтакте» житель Самары попросил обратить внимание на маршруты автобусов №11 и №261. По его словам, у первого период ожидания составляет два часа, а второй не подходит для инвалидов-колясочников из-за высокого пола.

«На маршруте №11 ходит только один автобус, поэтому интервал движения составляет больше двух часов. Что касается маршрута №261, люди, которые вынуждены передвигаться на колясках очень просят, чтобы хотя бы часть транспорта сделали низкопольной. Доступная среда должна быть в доступе для соответствующих посетителей», – написал мужчина.

Ему ответили в департаменте транспорта города. По словам представителя ведомства, маршрут №261 коммерческий. По мере финансовой возможности перевозчик будет менять подвижной состав, а вариант низкопольного транспорта рассмотрят в рамках контрактов на 2027 год. Что касается 11-го маршрута, его расписание составлено с учетом пассажиропотока.

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