Число медицинских МСП в Самарской области выросло на 18%

Предприниматели отрасли активно пользуются инструментами господдержки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года малые и средние предприятия в Самарской области привлекли более 26 миллионов рублей с господдержкой в рамках национальной гарантийной системы, которая объединяет разные инструменты поддержки, от микрозаймов до «зонтичных» механизмов. За три года число медицинских МСП в регионе выросло на 18% почти до 1500 предприятий.

«Мы видим, что предприниматели отрасли активно пользуются инструментами господдержки, а значит, получают возможность расширять бизнес, внедрять новые технологии и запускать современные медицинские проекты», – сказал зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

В России малый и средний медицинский бизнес привлек с господдержкой более 2,2 миллиардов рублей. Рост по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 42%.

Сеть центров «Мой бизнес» в Самарской области помогает начинающим и действующим предприятиям подобрать финансовые продукты и другие меры поддержки. За финансовой поддержкой можно обратиться в любой из центров или в гарантийный фонд Самарской области. Эти мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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