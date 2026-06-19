Минстрой Самарской области хочет изъять недостроенную клинику на Аэродромной

Минстрой подал иск в арбитражный суд Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Минстрой Самарской области обратился в суд, чтобы изъять у ООО «Современные медицинские технологии» недостроенную «Клинику сердца» на пересечении улиц Аэродромной и Тушинской. Здание планировали сдать в эксплуатацию еще в 2016 году, но этого так и не произошло. В 2024 году на объект наложили арест.

В материалах суда сообщается, что одно из зданий несостоявшейся клиники готово на 94%, а второе – только на 48%. После изъятия объект предлагают продать на публичных торгах.

Минстрой подал иск в арбитражный суд Самарской области. Ответчик ходатайствовал о проведении оценочной и строительно-технической экспертизы. Эксперты должны определить рыночную стоимость недостроенной клиники и ее техническое состояние. Результаты экспертизы нужно предоставить в суд не позже 28 сентября.

В 2025 году сообщалось, что на дооснащение клиники нужно 4-5 миллиардов рублей.

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