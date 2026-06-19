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НовостиОбщество19 июня 2026 13:19

4000 тон песка привезли на пляж Загородного парка в Самаре

Пляж Загородного парка в Самаре растянется на 400 метров
Александра ТАЙБАТРОВА
В Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону. Фото: минприроды Самарской области

В Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону. Фото: минприроды Самарской области

В Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону. На пляж в Загородном парке привезли 4000 тонн песка, и это в два раза больше, чем было в прошлом году, уточнили в минприроды Самарской области. Пляжная зона здесь растянется на 400 метров.

«В этом году муниципалитет поставит здесь 76 единиц пляжного оборудования: от кабинок для переодевания и шезлонгов до буйков и спасательных вышек», – прокомментировала пресс-служба министерства.

Оборудование установят в июне, но только после того, как разровняют песок. Кроме того, в Загородном парке обустроят деревянные настилы на пляже, чтобы было удобно идти до воды.

Ранее воду и песок на официальных пляжах в Самаре признали безопасными.

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