Захоронения нашли в июне 2026 года. Фото: минэкономразвития Самарской области

Под Самарой в логистическом парке «Преображенка-2» в течение двух лет исследовали курганы и проводили раскопки. Основная часть работ завершена, рассказали в минэкономразвития Самарской области. Всего за это время ученые изучили шесть курганов. Работы велись в соответствии с законом, и это не повлияло на строительство объектов.

За два года ученые исследовани шесть курганов. Фото: минэкономразвития Самарской области

«В июне 2026 года здесь обнаружены захоронения, относящиеся к развитому этапу срубной культурно-исторической общности (XVIII–XIII века до нашей эры)», – уточнила пресс-служба министерства.

Сейчас специалисты изучают материалы, которые удалось обнаружить во время раскопок. Фото: минэкономразвития Самарской области

Сейчас специалисты изучают материалы, которые удалось обнаружить во время раскопок. Их планируют передать в областные музеи как часть исторического наследия региона.

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