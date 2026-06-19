В Самаре возложили цветы к памятнику «Наследие и наставничество»

Почтили память всех поколений медиков, стоящих на страже здоровья и жизни соотечественников / Фото: Самарская губернская дума

Руководители медицинских учреждений региона, ветераны здравоохранения, студенты и учащиеся медицинских учебных заведений по недавней традиции собрались перед профессиональным праздником в сквере Мира на Московском шоссе, напротив Клиник Самарского государственного медицинского университета. Здесь три года назад открыли скульптурную композицию, в которой сошлись на вечный «консилиум» пять фигур медицинских работников разных поколений: земский врач, военный врач Великой Отечественной войны, врач времен пандемии коронавирусной инфекции, медицинская сестра и студент-медик. На постаменте есть еще одна деталь: раскрытая книга с отпечатком руки выдающегося врача и ученого – председателя Самарской Губернской Думы, академика Российской академии наук, Почетного гражданина Самарской области и города Самара, почетного ректора Самарского государственного медицинского университета Геннадия Котельникова.

- В отрасли здравоохранения региона трудятся свыше 65 тысяч человек – врачи, медицинские сестры, младший медперсонал, обеспечивающие сотрудники, - отметил Геннадий Котельников, открывая торжественное мероприятие. - Все они каждодневно решают задачи сохранения здоровья людей, направляют свои силы, знания и умения на улучшение медицинской помощи населению. Сейчас в зоне специальной военной операции наши медики 24/7 спасают жизни наших защитников. Я хочу выразить глубокую благодарность всем медикам губернии за неустанный и самоотверженный труд, за сохраненное здоровье и спасенные жизни людей!

Спикер областного парламента подчеркнул: за два последних года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» возведено более 100 объектов здравоохранения – ФАПы, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории, приобретено почти 300 автомобилей неотложной помощи, закуплено около 4 500 единиц медоборудования. Развитие отрасли здравоохранения в регионе идет под личным контролем губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Доброй традицией стало чествование молодых специалистов вместе с их наставниками. Это символ единства и преемственности. Врачи старшего поколения передают свой бесценный опыт ученикам, учат их этой сложной профессии. Врач ежедневно находится на передовой. Сегодня наши ребята участвуют в специальной военной операции, ежеминутно спасая сотни жизней. И в мирное время врачи, стоя за операционным столом, тоже спасают людей. Такое единение укрепляет дух молодых специалистов, помогает им осознать, насколько ценна каждая человеческая жизнь и как важна их профессия», - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

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