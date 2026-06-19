Жителя Самары осудили на 4,5 года за мошенничество на 472 миллиона рублей

Самарец заключил досудебное соглашение. Фото: объединенная пресс-служба судов Самарской области

В Самаре суд вынес приговор мужчине по делу о многомиллионном мошенничестве. С 2024 по 2025 годы он с сообщниками обманул четырех человек и обманом похитил их деньги. Мошенники звонили пострадавшим под видом сотрудников банков, полиции, других ведомств. Они убеждали перевести деньги на «безопасные счета».

«Потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере - 472 миллиона рублей», – прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Самарец заключил досудебное соглашение. Учитывая этот факт и наличие четырех несовершеннолетних детей суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с ограничением свободы на год.

Суд также поддержал два гражданских иска. Еще три рассмотрят отдельно. У мужчины изъяли машину и три мобильных телефона. Его имущество останется под арестом, пока не будет возмещен ущерб.

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