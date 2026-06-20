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НовостиОбщество20 июня 2026 3:39

Режим «Ковер» ввели в Самарской области 20 июня

Работу аэропорта Курумоч в Самаре временно ограничили из-за угрозы атаки БПЛА
Анастасия СЕМДЯНОВА
В Самарской области ввели режим "Ковер"

В Самарской области ввели режим "Ковер"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 20 июня 2026 года, в Самарской области ввели режим «Ковер». Воздушное пространство закрыто на всех высотах. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В Самарской области действует режим «КОВЕР». Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», – сообщил глава региона.

Росавиация сообщила, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Напомним, режим беспилотной опасности был объявлен сегодня ночью, он действует с 04:07.