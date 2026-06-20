В Самарской области задержали мужчину без прав и в нетрезвом виде

В Самарской области повторно задержали мужчину без прав и в нетрезвом виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области местный житель, ранее не сдавший экзамен в ГАИ и лишенный прав, вновь задержан за рулем в нетрезвом виде. Инцидент произошел в апреле, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 37-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Проверка показала, что водитель не имеет прав и находится в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что в январе этого года он уже привлекался к ответственности за отказ от медосвидетельствования и получил 10 суток ареста, однако выводов не сделал и вновь нарушил закон», – сообщают в ведомстве.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчина пояснил полицейским, что ездил с друзьями за алкоголем во время пикника. Теперь его автомобиль может быть конфискован в доход государства по решению суда на основании обвинительного приговора.