В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА 20 июня

В Самарской области снят режим "Ковер" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили отбой режима «беспилотная опасность», а также сняли режим «Ковер». Опасность атаки беспилотников действовала в регионе шесть с половиной часов, в 10:40 все ограничения были сняты. Об этом сообщил губернатор Самарской области.

«Отбой беспилотной опасности, режим «Ковер» снят на территории Самарской области», – написал Вячеслав Федорищев в социальный сетях.

В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, их вводили для обеспечения безопасности полетов.