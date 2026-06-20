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НовостиОбщество20 июня 2026 6:58

В Самарской области объявили отбой опасности БПЛА 20 июня

На территории Самарской области снят режим «Ковер»
Анастасия СЕМДЯНОВА
В Самарской области снят режим "Ковер"

В Самарской области снят режим "Ковер"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили отбой режима «беспилотная опасность», а также сняли режим «Ковер». Опасность атаки беспилотников действовала в регионе шесть с половиной часов, в 10:40 все ограничения были сняты. Об этом сообщил губернатор Самарской области.

«Отбой беспилотной опасности, режим «Ковер» снят на территории Самарской области», – написал Вячеслав Федорищев в социальный сетях.

В аэропорту Курумоч сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, их вводили для обеспечения безопасности полетов.