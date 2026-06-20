19 июня в Самарской области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий

В Самарской области произошло шесть ДТП 19 июня фото: ГУ МВД России по Самарской области

19 июня в 08:44 утра 31-летний водитель за рулем КамАЗ, двигаясь по дублеру Московского шоссе со стороны Волжского шоссе, в направлении Красноглинского шоссе около дома №23 наехал на молодого 23-летнего человека. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Молодой человек управлял электросамокатом, он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водить электросамоката доставлен в медицинское учреждение», – сообщают в ведомстве.

Еще одно ДТП с участием электросамокатчика произошло в Тольятти 19 июня в 09:30 утра. В Автозаводском районе Тольятти 67-летний мужчина управлял автомобилем Shkoda и двигался по ул. Автостроителей со стороны ул. Южное шоссе в сторону ул. 70 лет Октября. В районе дома №16 водитель осуществил наезд на 16-летнего подростка на электросамокате. Парень ехал по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, но не сошел с самоката. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

Всего за сутки произошло шесть дорожно-транспортных происшествий и зафиксировано 347 нарушений ПДД.